Chelsea est sur le point de reformer chez lui le milieu défensif champion d’Angleterre 2016 de Leicester. Après avoir acheté N’Golo Kanté l’an passé, les Blues ont trouvé un accord avec les Foxes pour Danny Drinkwater, autour de 30 millions d’euros, annonce ce lundi RMC. Pour le remplacer, Leicester penserait à Grzegorz Krychowiak.

Acheté 33 millions d’euros à Valence il y a un an, l’international polonais de 27 ans n’a disputé que 16 matches dans la capitale. Le milieu défensif est sur la liste des départs du PSG depuis le début du mercato. Vendre Krychowiak à un club anglais assurerait à Paris une belle indemnité en échange, alors que le club rouge-et-bleu doit dégraisser et remplir ses caisses, suite aux achats de Neymar et bientôt Mbappé.