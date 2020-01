Le Daily Record assure que Leicester City offrirait 35 M€ au Celtic Glasgow pour Odsonne Édouard (21 ans). Brendan Rodgers, manager des Foxers, connaît bien le buteur international Espoirs tricolore (6 sélections, 11 buts) pour l’avoir eu sous ses ordres en Écosse.

Il aimerait l’attirer en Premier League pour augmenter encore un peu plus ses chances d’accrocher la Ligue des Champions en fin de saison (les pensionnaires du King Power Stadium sont actuellement 2es). Toutefois, toujours selon le quotidien écossais, les Hoops, ravis de son rendement (12 réalisations en 17 apparitions en championnat), ne sont pas vendeurs. Du moins, ils n’écouteront pas les offres en deçà de 40 M€ et suivent d’ailleurs la piste menant à Andraz Sporar (25 ans), international slovène du Slovan Bratislava. Rodgers et Leicester sont donc prévenus. Pour rappel, le Paris SG, ancien club du buteur, dispose d’un pourcentage à la revente.