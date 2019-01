Samedi après-midi, l’Atlético de Madrid l’a emporté sur sa pelouse contre Getafe. Lors de ce match, le Français Antoine Griezmann a inscrit son 10e but de la saison, et ce après 21 matches disputés. Le champion du monde est 4e du classement des buteurs, derrière la doublette du FC Barcelone (Messi & Suarez) et Cristhian Stuani.

Seulement, avec ce dixième but de la saison, Antoine Griezmann s’affirme comme l’un des attaquants les plus réguliers du championnat. En effet, l’ancien joueur de la Real Sociedad a inscrit 10 buts lors de ses 7 dernières saisons. Un seul joueur fait mieux : Lionel Messi. Une statistique qui permet de mettre Griezmann à la même table que La Pulga ?

+10 - @atletienglish's @AntoGriezmann is one of the two players to have scored 10+ goals in each of the last seven @LaLigaEN seasons, after Lionel Messi. Star. pic.twitter.com/3PUcl0bnuI

— OptaJose (@OptaJose) 26 janvier 2019