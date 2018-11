La 11e journée de Liga continuait ce samedi après le succès du Real Madrid contre Valladolid (2-0) et le match nul de l’Atletico Madrid contre Leganés (1-1). En effet, Valence recevait Girona à Mestalla. Les locaux, en difficulté en championnat (14e), voulaient remonter au classement et se donner de l’air. En face, Girona voulait intégrer la première partie de tableau. Et dans ce match, le club Che s’est incliné (0-1).

Dès le début de match, Pons tentait sa chance mais voyait sa frappe fuir le cadre (2e). Au quart d’heure de jeu, Valence pensait ouvrir le score mais Santi Mina était signalé en position de hors jeu. Juste avant la pause, le portier de Girona, Bono, sauvait les siens face à Guedes, avant que Mina ne trouve la transversale (45e). Dès le retour des vestiaires, Girona prenait les devants grâce à Pons, qui avait bien suivi une frappe repousée de Roberts (49e, 1-0). Ensuite, par deux fois, Mina butait sur Bono (57e, 68e). Valence n’arrivait pas à revenir et s’inclinait finalement 0-1. Les locaux restent 14e, tandis que Girona remonte à la 9e place.