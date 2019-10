Suite et fin de la onzième journée de Liga. En attendant le dernier match de la soirée entre Getafe et Grenade, il y avait deux rencontres programmées à 19h. La première opposait Majorque à Osasuna. Seizième au coup d’envoi, la formation des Baléares voulait s’imposer pour s’éloigner de la zone rouge (1 point d’avance sur le 18e). C’est raté. Alors que Lago Junior et Salva Sevilla pensaient avoir fait le plus dur, Marc Cardona et Ruben Garcia ont permis à Osasuna d’arracher le point du match nul (2-2).

Au classement, pas de changement. Majorque reste 16e et le club de Navarre maintient sa 9e place. L’autre match opposait Eibar (17e) à Villarreal (7e). En cas de victoire, le Sous-marin jaune avait l’occasion de revenir à hauteur du troisième. Eibar en a décidé autrement. Après l’ouverture du score de Kike, Villarreal pensait avoir au moins sauvé le point du nul par Gerard Moreno. C’était sans compter sur un but dans les arrêts de jeu de Fabian Orellana. 2-1, les hôtes grimpent au 14e rang, Villarreal reste 7e.

Les résultats de la soirée :

Majorque - Osasuna : 2-2 (Lago Junior, Salva Sevilla ; Marc Cardona, Ruben Garcia)

Eibar - Villarreal : 2-1 (Kike, Fabian Orellana ; Gerard Moreno )