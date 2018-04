Respectivement cinquième et septième, le Stade Rennais et l’OGC Nice se retrouvaient à l’Allianz Riviera pour un duel au sommet. En cas de succès, l’une des deux formations pouvait prendre de l’avance dans le cadre de la lutte pour la Ligue Europa. Tout partait bien pour les Niçois qui ouvrait le score dés le premier quart d’heure par l’intermédiaire d’Alassane Pléa (1-0, 17e). L’attaquant des Aiglons inscrivait au passage son 13e but de la saison en Ligue 1. Surpris, les Rennais réagissaient et Diafra Sakho était tout près de récupérer un centre de Wahbi Khazri (25e).

Finalement Benjamin Bourigeaud égalisait deux minutes plus tard d’une frappe du pied droit (1-1, 27e). Le milieu de terrain tentait ensuite une frappe du milieu de terrain, mais Benitez déviait le ballon en corner (39e). Les deux équipes rentraient aux vestiaires sur un score de parité. Au retour des vestiaires, les deux formations se rendaient coup sur coup, mais n’arrivaient pas à marquer et se quittaient sur un match nul 1-1 qui n’arrange personne.