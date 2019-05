Tout heureux d’avoir décroché son billet pour la finale de Ligue Europa contre Chelsea, à Baku, en Azerbaïdjan, Arsenal enrage de ne pouvoir emmener officiellement plus de 6 000 supporters. Alors que le stade a une capacité de 60 000 places, les Gunners s’interrogent et n’hésitent pas à le faire savoir publiquement.

« En soutien de nos fans, nous aimerions comprendre les critères de sélection des stades pour les finales et surtout comment l’accueil des supporters est pris en compte dans ce choix », peut-on lire sur un communiqué officiel des Londoniens publié ce jeudi. On attend désormais la réponse de l’UEFA...

"On behalf of our fans, we would like to understand the criteria by which venues are selected for finals, and also how supporter requirements are taken into account as part of this."

— Arsenal FC (@Arsenal) 16 mai 2019