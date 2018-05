La finale de la Ligue Europa 2018 Marseille-Atletico a finalement connu quelques désagréments au niveau des tribunes à Lyon au Groupama Stadium révèle Radioscoop ce lundi. Les supporters marseillais ont crée une chanson pour chambrer leur rivaux lyonnais et plus précisément Jean-Michel Aulas avec comme refrain : « on va tout casser chez toi ».

Selon les informations de Radioscoop, le bilan des dégradations est conséquent : « sièges arrachés, câbles électriques brûlés, caméra de vidéo-surveillance arrachée, toilettes dégradées, tags multipliés ». Le montant des réparations s’élève environ à 300 000 euros. L’UEFA prélèvera la somme sur celle reversée au club marseillais suite à leur parcours en Coupe d’Europe.