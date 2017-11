En juin prochain, Naby Keita portera les couleurs de Liverpool. Le milieu offensif guinéen de 22 ans quittera donc son club du RB Leipzig, après un accord trouvé entre le club allemand et anglais dans les dernières heures du dernier mercato. Montant du transfert : environ 62 millions d’euros. Et les dirigeants des Reds peuvent se frotter les mains, car un autre cador européen suivait de près Keita : le FC Barcelone.

Une information révélée par le PDG du RB Leipzig lui-même, qui confirme le grand intérêt porté par Jurgen Klopp. « C’est vrai, et encore plus car Barcelone était également intéressé par Naby Keita. Les dirigeants de Barcelone nous l’ont confirmé, mais ils n’ont pas tenté autant que Liverpool », explique Oliver Mintzlaff dans Bild, relayé par le Daily Mail. « Keita voulait ce transfert l’été dernier. Mais Ralf Rangnick (le directeur sportif du RB Leipzig) avait dit à l’équipe que nous ne vendrions pas de joueurs (à ce moment). Si nous avions relâché Keita, d’autres joueurs auraient pu avoir cette idée (de partir) en tête. Le deal de Liverpool a donné plus de sécurité au joueur, mais nous a aussi laissé avec un prix de transfert bien plus élevé ».