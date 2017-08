Comme annoncé ce lundi par l’ensemble de la presse anglaise, Liverpool a bouclé le transfert de Naby Keita, révélation de la saison passée en Bundesliga sous les couleurs du RB Leipzig.

Les Reds ont confirmé l’opération ce mardi matin par voie de communiqué. « Liverpool confirme être tombé d’accord avec le RB Leipzig pour le futur transfert de Naby Keita », peut-on lire sur le communiqué officiel. L’arrivée du milieu international guinéen sur les bords de La Mersey interviendra le 1er juillet 2018, à l’issue de la saison en cours. La presse allemande évoque un montant de 75 M€ bonus inclus.

