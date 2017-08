Après un interminable feuilleton, Liverpool va s’offrir Naby Keita. Véritable révélation du championnat allemand au milieu de terrain, le joueur de 22 ans a explosé au plus haut niveau la saison dernière. Plusieurs grands clubs européens se sont renseignés pour le recruter. Finalement Liverpool a raflé la mise après plusieurs refus de la direction allemande.

Sous contrat encore avec le RB Leipzig jusqu’en 2020, Naby Keita avait reçu trois offres du club coaché par Jürgen Klopp. Elles ont été refoulées à trois reprises avec comme explication qu’il n’avait pas besoin de vendre. Malgré l’intransigeance des dirigeants allemands, Liverpool n’a pas lâché et a réussi à s’attacher les services de l’international guinéen.

Naby Keita jouera en 2018 à Liverpool

Les deux clubs ont trouvé un accord ce lundi. Le milieu de terrain va passer la visite médicale et signera un contrat de longue durée avec Liverpool. Les Reds vont payer 52 millions d’euros pour s’attacher les services mais il portera le maillot des Reds que l’été prochain comme l’indique en choeur le Times et la BBC.

Liverpool have agreed a club-record deal for Naby Keita. He'll officially join in July 2018. https://t.co/00agFPIqca #LFC pic.twitter.com/0XkJ5oJrdT — BBC Sport (@BBCSport) 28 août 2017

Après Mohamed Salah (AS Rome, 42 millions d’euros), Dominic Solanke (Chelsea, libre) et Andrew Robertson (Hull City, 12 millions d’euros), le Guinéen sera la quatrième recrue des Reds. Réticent de le perdre dès cette saison, le RB Leipzig va profiter encore une saison du talent de son solide milieu pour cette saison 2017/2018 avec la Ligue des Champions en plus de la Bundesliga et la Coupe d’Allemagne. Tandis que Liverpool tient une recrue de choix pour la saison prochaine.