À cause du coronavirus qui se propage partout dans le monde, les instances ont décidé de suspendre les compétitions de football. En Angleterre, tous les championnats ont été stoppés et les joueurs de Premier League doivent se maintenir en forme à la maison. Mais avec l’arrêt des matches, les clubs subissent une crise financière. Certaines formations ont donc opté pour le chômage partiel alors que plusieurs joueurs ont accepté de baisser ou suspendre leur salaire. Un sujet qui a beaucoup fait parler outre-Manche, le gouvernement demandant même aux joueurs de réduire leurs émoluments.

Et au lendemain de la réunion des clubs de Premier League, Liverpool a publié un communiqué pour annoncer la mise en place du chômage partiel pour ses employés, hors joueurs. « Le Liverpool FC a mis en congé certains membres du personnel qui sont touchés par la suspension de la Premier League. Les employés seront payés à 100% de leur salaire afin de s’assurer qu’aucun membre du personnel ne soit défavorisé financièrement. Le mois dernier, le club a également confirmé qu’il paierait son personnel, qu’il soit ou non en service pendant la suspension de la Premier League », expliquent les Reds dans leur communiqué.

#LFC is continuing to deal with a range of challenges caused by the impact of the COVID-19 pandemic and would like to update supporters on the progress that has been made to date. https://t.co/0QAiCSVDv6

— Liverpool FC (at ) (@LFC) April 4, 2020