Opposé à Naples en Ligue des Champions, Liverpool a perdu la rencontre (1-0) et son milieu de terrain Naby Keita dès la 19e minute. Touché au dos, l’international guinéen a été évacué sur civière, alors qu’il disputait-là son premier match en Ligue des Champions sous le maillot des Reds et conduit à l’hôpital de Naples pour y passer des examens. Alors que Liverpool affronte Manchester City dimanche (17h30), pour un choc de co-leaders de Premier League, Jürgen Klopp est venu donner des nouvelles de son joueur. Et elles sont plutôt bonnes !

Selon les mots du coach allemand, Naby Keita pourrait être disponible pour l’affrontement de dimanche face à Manchester City. « Ce n’est pas tout à fait sûr, il a souffert de spasmes musculaires au dos. Nous devons donc attendre un peu. Il sera là aujourd’hui. s’il peut faire quelque chose sur le terrain d’entraînement, ça je ne le sais pas. J’ai parlé au Doc ce matin mais il ne le savait pas. Nous devons le revoir dans quelques minutes, puis nous prendrons une décision à ce sujet. Nous ne savons pas non plus pour le moment s’il pourra s’entraîner demain, nous allons voir. Cela n’a pas l’air trop sérieux, alors il y a une chance, mais nous ne le savons pas, » a expliqué Jürgen Klopp devant la presse.