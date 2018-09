Le Paris Saint-Germain a été très faible mardi soir du côté d’Anfield. Il n’est donc pas étonnant de voir que les joueurs de Thomas Tuchel se sont inclinés contre les Reds de Jürgen Klopp (2-3). Toutefois, Adrien Rabiot a expliqué que les Parisiens avaient été très bons... Ce qui n’est pas du tout de l’avis des observateurs.

« On est déçu forcément. Je pense qu’à la mi-temps même si on était menés, on fait une bonne prestation tout en sachant qu’on allait venir défendre vu l’intensité qu’ils mettent. On avait travaillé ça avec le coach, on était revenu à 2-1. On fait une très bonne deuxième période avec une grande intensité. On revient à 2-2 puis il y a ce but à la fin. Évidemment qu’on est déçu, mais il y a du positif dans tout ça. On a respecté les consignes, on les a mis en difficulté sur des contre-attaques, malheureusement on prend ce but à la fin alors qu’on avait bien défendu jusqu’ici. On les a vus arriver en finale de Ligue des Champions la saison dernière ce n’est pas pour rien. Ça s’est joué dans les dernières secondes. On a été bon, même au milieu avec des joueurs qui ne jouent finalement pas à ce poste. Je pense qu’il faut féliciter tout le monde », a avancé le milieu de terrain au micro de RMC Sport.