Mais où s’arrêtera Liverpool ? Suite à une nouvelle victoire contre Tottenham (1-0), les Reds ont conforté leur fauteuil de leader en Premier League. Avec désormais 61 points sur 63 possibles, les hommes de Jürgen Klopp comptent 16 points d’avance sur leur dauphin Leicester avec un match de moins.

Une saison menée d’une main de maître et qui n’avait jamais était réalisée jusque-là par la moindre équipe. En effet, comme l’explique Opta, Liverpool est l’équipe dans l’histoire des cinq plus grands championnats - en prenant la règle de la victoire à trois points - à compter le plus de points après 21 journées. Un rythme tout simplement dément qui pourrait permettre de ramener le trophée du championnat d’Angleterre sur les bords de la Mersey trente ans après.

61 - @LFC have won 61 points in the Premier League in 2019-20 - the most any side has ever registered after 21 games in a single season across Europe's big five leagues (assuming 3pts/win). Imperious. #TOTLIV pic.twitter.com/b9KvNnciEk

— OptaJoe (@OptaJoe) January 11, 2020