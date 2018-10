Présent avec le Sénégal ces derniers jours lors de la trêve internationale, Sadio Mané a participé au succès des siens samedi dernier contre le Soudan (3-0) dans le cadre des éliminatoires à la CAN 2019. Mais lors du match retour hier soir (victoire 1-0), le joueur de Liverpool n’a pas joué, la faute à une blessure à la main. Et ce mercredi, les Reds ont communiqué sur sa blessure. L’ailier âgé de 26 ans a en effet été opéré avec succès.

« Le club de football de Liverpool peut confirmer que Sadio Mané a subi aujourd’hui une procédure suite à une blessure à la main subie alors qu’il était en service au Sénégal. L’opération, menée dans un hôpital du nord-ouest et supervisée par des médecins du club, a été couronnée de succès. La reprise de Mané sera surveillée au cours des deux prochains jours avant le retour des Reds à Huddersfield Town samedi », explique le club de Premier League dans son communiqué.

Sadio Mane today underwent a procedure on a hand injury sustained while on international duty.https://t.co/eXKeTNPpD8

— Liverpool FC (@LFC) 17 octobre 2018