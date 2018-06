Actuellement présent en Russie avec le Portugal en vue de la Coupe du monde, Bernardo Silva s’apprête à rentrer dans la compétition contre l’Espagne. Interrogé par L’Equipe, le milieu de terrain de Manchester City a également parlé de sa première saison en Angleterre. Il en a profité pour dévoiler le nom de son ancien coéquipier avec qu’il aurait bien aimé avec les Sky Blues.

« Le choix normal, c’est Mbappé. Dans les prochaines années, il peut devenir l’un des meilleurs du monde. Mais j’hésite entre lui et Fabinho. Fabinho a encore dix années devant lui et j’ai pris beaucoup de plaisir à jouer avec lui. Il est très intelligent, c’est une très bonne personne et un joueur fantastique. »