Les accusations de Javier Tebas portant sur les dépenses folles du Paris Saint-Germain et de Manchester City ne passent pas outre-Manche. Les dirigeants des Citizens sont furieux contre le président du championnat espagnol, qui se base selon eux sur des informations fausses. Le club anglais a publié un communiqué.

« Nous avons noté les commentaires publics faits par Monsieur Tebas aujourd’hui et plus tôt cette semaine. La déclaration du 4 septembre de l’UEFA est claire et basée sur des informations justes. En revanche, les déclarations de Monsieur Tebas ne sont pas basées sur des informations justes, c’est de la pure fiction. Comme vous pouvez vous y attendre, Manchester City Football Club et le City Football Group sont à la recherche d’un avocat et agira en conséquence sur ce conseil », peut-on lire.