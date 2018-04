Tout heureux d’avoir vu ses hommes ouvrir le score rapidement, Pep Guardiola croyait fort en une remontada contre Liverpool. Mais au final, l’Espagnol a assisté au naufrage de ses troupes. En tribune qui plus est, après avoir été expulsé à la pause par l’arbitre. Une scène que le coach mancunien a expliqué.

« J’ai dit à l’arbitre qu’il y avait but sur l’action de Sané, c’est pourquoi il m’a expulsé. A 2-0, à ce moment du match, tout était différent. A l’aller, le but de Salah a été validé alors qu’il y avait hors-jeu. A l’aller, un but pour un hors-jeu inexistant avait déjà été refusé à Gabriel Jesus. Dans cette compétition, les équipes sont si proches que les décisions arbitrales ont une influence capitale. Nous essayerons de nouveau la saison prochaine. Bravo à Liverpool », a-t-il déclaré dans des propos relayés par lequipe.fr.