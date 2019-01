Le jeune ailier de Manchester City, 18 ans, réputé pour sa vitesse, devrait prochainement s’engager avec Schalke 04, comme l’annonce The Telegraph. L’officialisation devrait être faite dans les prochains jours, alors que le montant du transfert est estimé à 13 M€. L’international gallois, qui a connu sa première sélection le 20 novembre dernier contre l’Albanie, était également courtisé par de nombreux clubs de Bundesliga, parmi lesquels le Borussia Monchengladbach, le RB Leipzig et Hoffenheim. Même l’AC Milan s’était lancé tardivement dans la course pour s’attacher les services du jeune espoir.

Rabbi Matondo, qui n’a pas joué un seul match avec l’équipe première de Manchester City, se contentant d’apparaître avec les U23 mancuniens, ne serait pas le premier jeune espoir britannique à quitter son club formateur pour l’Allemagne, après Jadon Sancho (parti de Manchester City à Dortmund) et probablement Callum Hudson-Odoi (de Chelsea vers le Bayern).