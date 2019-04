Arrivé cet été à Manchester City pour 67,8 millions d’euros, Riyad Mahrez a livré un exercice assez mitigé. Titulaire dans un premier temps, il a peu à peu décliné dans la hiérarchie et se retrouve actuellement remplaçant. L’ailier algérien de 28 ans qui compte notamment 11 buts en 42 matches reste néanmoins précieux aux yeux de son entraîneur. Présent en conférence de presse, Pep Guardiola a expliqué que l’ancien joueur de Leicester ne serait pas concerné par un départ cet été.

« Riyad Mahrez sera avec nous la saison prochaine et la suivante et la suivante. Je n’ai pas besoin de parler avec lui. Il sera avec nous la saison prochaine. C’est un joueur qui est fait pour nous. Nous sommes ravis de son investissement et de la façon dont il a joué. Il sait comme tout le monde sait qu’il y a de la compétition dans l’équipe, mais Riyad ne va pas bouger. Il est parti pour rester ici. Je suis heureux et nous sommes heureux » a expliqué le technicien catalan.