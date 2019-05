On peut dire que les six mois de prêt de Youri Tielemans (22 ans) à Leicester furent une belle réussite. Le milieu belge a marqué trois buts et délivré quatre passes décisives en 12 matches de Premier League. Il a notamment permis aux Foxes de terminer à la 9e place du classement.

Leicester souhaite absolument conserver le joueur, qui ne sait pas de quoi sera fait son avenir. Monaco pourrait le lâcher pour environ 40 M€ mais le club asémiste a de quoi faire monter les enchères car d’après les informations de Sky Sports, Tottenham et Manchester United sont aussi sur le coup.