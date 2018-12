En manque de temps de jeu au Real Madrid, Mateo Kovacic (24 ans) s’est vu prêté à Chelsea par le club merengue. À Londres, le Croate a rapidement pris ses marques et a joué 16 matches de Premier League, dont 12 titularisations (1 passe décisive). Une bonne adaptation qui pourrait le pousser à prolonger son aventure avec les Blues. Dans des propos rapportés par Sky Sports, le milieu de terrain s’est dit heureux à Chelsea.

« Je pense que c’était la chose la plus importante que j’ai faite pour le moment dans ma carrière. C’était un pas que je voulais absolument franchir, je voulais venir ici. Je dis merci à mon club précédent, à Chelsea également, qui me voulait. Pour l’instant, je suis heureux ici. La ville est incroyable, le club est l’un des meilleurs au monde et mes coéquipiers sont géniaux. Je dois respecter mon ancien club, le Real Madrid. Je peux m’imaginer rester ici, mais j’ai un contrat à respecter et c’est ce que je vais faire. Pour l’instant, mon travail consiste à faire de mon mieux chaque jour. » Si l’on en croit la position du Real Madrid, qui est loin d’être contre un départ définitif, Kovacic a de grandes chances de rester à Chelsea la saison prochaine.