Écarté la plupart du temps en sélection argentine, Mauro Icardi a affirmé à Canal Plus qu’il ne croyait pas en ce qu’on racontait sur lui et sa relation avec Lionel Messi. D’après l’attaquant du PSG, le Barcelonais est le meilleur du monde et les deux hommes s’entendraient bien.

« C’est le bruit qui court. (...) Je n’y crois pas parce que je le connais. C’est le meilleur joueur du monde, j’ai pu le rencontrer et je l’apprécie énormément. Je ne crois pas à ces histoires. » Reste maintenant au joueur de 26 ans de trouver enfin sa place avec l’Albiceleste.

