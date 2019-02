Alors qu’il réalise une superbe saison du côté de Liverpool (avec 17 buts inscrits, il est le meilleur buteur de Premier League, à égalité avec Sergio Agüero), Mohamed Salah continue d’attiser les convoitises des plus grands clubs européens. Et selon Sky News Arabia, l’Égyptien pourrait faire l’objet d’une offre de la Juventus de Turin l’été prochain, à hauteur de 200 M€, ce qui pourrait en faire le deuxième joueur le plus cher de l’histoire du football, derrière Neymar Jr. et ses 222 M€.

Le média arabophone annonce que Cristiano Ronaldo et d’autres dirigeants de la Vieille Dame ont donné l’autorisation à l’administration de la Juventus pour entamer des négociations avec Liverpool. Si le transfert de Salah en Italie, où il a déjà évolué entre 2015 et 2017 sous les couleurs de la Fiorentina puis de l’AS Rome, venait à se faire cet été, cela pourrait précipiter le départ de Paulo Dybala de l’équipe du Piémont, où il est actuellement en difficulté (seulement 2 buts marqués cette saison en Serie A).