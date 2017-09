Libre à l’issue de son aventure à l’Olympique Lyonnais, son club formateur, Rachid Ghezzal (25 ans) a mis le temps pour sceller son avenir. Le gaucher a finalement choisi de rejoindre l’AS Monaco. Un choix qu’il a justifié ce jeudi en conférence de presse. « Je signe chez le champion de France, demi-finaliste de Ligue des Champions. L’équipe tourne bien depuis pas mal de temps. Jouer la Ligue des Champions encore une fois, c’est une chance pour moi. J’ai connu un mercato assez agité, c’était mon premier, on m’a annoncé partout. C’était compliqué à gérer. Il y a eu des négociations. Ça fait partie de la vie d’un joueur. Je sais à quoi m’attendre pour le futur. (...) J’étais conscient de mes qualités, je ne voulais pas me précipiter. Je voulais trouver le bon compromis entre le sportif et le financier. aujourd’hui, c’est chose faite », a-t-il indiqué avant de revenir sur les rebondissements de son mercato.

« Aujourd’hui, on est dans une nouvelle ère. Sur un plan financier, les clubs, s’ils ont la capacité d’acheter, ils le font. Être libre n’est pas plus un avantage que cela. Ce n’était pas facile, surtout au niveau de l’entraînement, être seul. J’ai pris le temps pour ne pas faire le mauvais choix car choix important. J’ai bien fait parce que j’aurai pu signer dans plein d’autres clubs, j’ai bien fait d’attendre parce que je ne me suis pas trompé avec Monaco. Au final, il ne faut pas confondre sérénité. (...) C’est une situation que je découvre. C’est toujours particulier de quitter un club où j’avais passé si longtemps. Ça fait partie de la carrière d’un footballeur d’évoluer, de partir. Nos chemins se séparaient avec l’Olympique Lyonnais. Il y a eu beaucoup de chamboulements au niveau de l’effectif là-bas aussi. C’est un sentiment particulier. Je me suis bien adapté, il faut aller de l’avant », a-t-il conclu.