Leonardo Jardim l’avait annoncé, l’AS Monaco l’a exaucé, l’effectif du club de la Principauté s’est réduit avec les départs en prêts de Terence Kongolo à Huddersfield et Soualiho Meïté à Bordeaux. Le coach portugais a expliqué ce jeudi en conférence de presse l’intérêt de ces deux mouvements.

« Après l’élimination en Coupe d’Europe, j’ai informé le groupe qu’il y aurait des départs pour que certains aient plus de temps de jeu. C’est le cas pour Kongolo et Meïté qui sont deux joueurs de qualité, mais qui ont besoin de jouer et progresser », a confié le Lusitanien. À eux de mettre ces expériences à profit pour le convaincre de miser sur eux à leur retour.