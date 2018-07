Comme en 1998 avec Thierry Henry, David Trézéguet, Emmanuel Petit et Lilian Thuram formés en Principauté, l’AS Monaco est étroitement liée au deuxième sacre des Bleus en Coupe du Monde. Il faut dire qu’entre Kylian Mbappé formé au club, la présence de Djibril Sidibé dans les 23 champions du Monde mais aussi des anciens du club tels que Benjamin Mendy et Thomas Lemar, le club du Rocher est bien représenté.

De quoi réjouir le président de l’AS Monaco, Dmitry Rybolovlev qui a livré son sentiment sur le site officiel du club. « Félicitations à tous ces champions exceptionnels qui font la fierté du club. J’ai bien sûr une pensée particulière pour Djibril Sidibé, Kylian Mbappé, Benjamin Mendy et Thomas Lemar. Deux ans après avoir aidé l’AS Monaco à remporter un huitième titre de Champion de France, les voici champions du monde. Ce titre ultime récompense leur talent, un état d’esprit sans faille et bien sûr aussi tout le travail réalisé depuis des années, dont celles passées sous le maillot rouge et blanc. » Les principaux interessés devraient apprécier.