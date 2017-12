Sorti sur civière et sous assistance respiratoire au bout de 10 minutes de jeu après avoir reçu un choc à la tête, Romelu Lukaku aura juste eu le temps de manquer une belle occasion avant de céder sa place. L’état de santé du Belge semblait préoccupant mais Mourinho s’est voulu plutôt rassurant en conférence de presse.

« C’est le football. Il a été malchanceux. Je pense que le défenseur central monte sur lui pour prendre le ballon et ce n’est pas de chance pour Romelu, et pour Hoedt (le joueur de Southampton, ndlr). Il n’y a rien d’agressif et, espérons-le, rien de grave. Mais la première conséquence, c’est qu’il n’a pas joué le reste du match. S’il pourra jouer le prochain match ? Je ne sais pas. Je pense que cela va poser problème pour les deux prochains matches. » Mourinho a également annoncé qu’Ibrahimovic sera absent un mois.