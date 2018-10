Cette saison, Manchester United connaît un début d’exercice bien compliqué. Mais dans la difficulté, José Mourinho peut compter sur un homme : Anthony Martial. L’ancien joueur de l’AS Monaco a déjà marqué trois fois cette saison en Premier League, soit le deuxième meilleur buteur du club en championnat. Et s’il ne souhaitait toujours pas prolonger, il semblerait que Manchester United ait les arguments nécessaires.

Selon les informations d’ESPN, Anthony Martial pourrait rester au club cet été. Une prolongation d’un an dans son contrat pourrait être déclenchée par Manchester United. Les Red Devils seraient très confiants et le Français pourrait se laisser tenter par une augmentation de salaire conséquente, comme celle qu’a reçue Luke Shaw. Il pourrait toucher 180 000€ par semaine. Alors que son contrat s’arrête en juin 2019, Anthony Martial pourrait finalement repousser ses courtisans pour rester à Old Trafford.