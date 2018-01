David Beckham a beau être devenu le patron d’une franchise MLS, mais ce dernier suit toujours l’actualité de ses anciens clubs. Dans une interview accordée au Mirror, la légende de Manchester United en a profité pour saluer l’arrivée d’Alexis Sanchez.

« Un joueur de ce statut et de ce calibre qui vient d’un grand club comme Arsenal pour rejoindre Manchester United, c’est génial. Ça me rend fier d’avoir porté le maillot des Red Devils, car nous voulons des grands joueurs et des joueurs excitants , a-t-il confié. C’est génial de le voir porter ce maillot, et je suis sûr qu’il va réussir. » Espérons pour le Chilien qu’il parvienne à assumer l’héritage du numéro 7...