Paul Pogba (26 ans) vit une première partie de saison délicate. Absent depuis la 5e journée de Premier League, le Français doit encore patienter avant de retrouver la compétition. En effet, Ole Gunnar Solskjaer a indiqué que le milieu de terrain était tombé malade après le mariage de son frère, ce qui retarde encore un peu plus son retour. Surtout, il était annoncé ces derniers temps que Manchester United avait renoncé à le retenir alors que l’international français envisageait toujours un départ au Real Madrid.

Mais selon le Daily Mail, il n’en serait rien. Les Red Devils ont la ferme intention de ne pas laisser filer le champion du Monde 2018 en janvier prochain. Les décideurs mancuniens se montreront inflexibles alors qu’il reste 18 mois de contrat au natif de Lagny-sur-Marne. Solskjaer compte sur le joueur et espère le récupérer le plus rapidement possible.