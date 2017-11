Le contrat de Marouane Fellaini (30 ans) avec Manchester United expire le 30 juin prochain. Les dirigeants des Red Devils ont transmis une proposition de prolongation à l’international belge, éconduite par ce dernier. Il s’avère donc acquis que le milieu belge quittera United l’été prochain. Une donnée que n’ignore pas l’entraîneur mancunien José Mourinho. Ce dernier a évoqué en conférence de presse la situation de son joueur.

« Fellaini est fantastique pour moi, pour tous les joueurs, pour les supporters, pour le club. Il a été blessé pendant plusieurs semaines, il s’est entraîné hier pour la première fois avec l’équipe et se tient prêt à aider celle-ci quand il le faudra. Je suis vraiment content de lui. Mais je respecte le joueur parce qu’il a le droit de décider de son futur, et je respecte la direction parce qu’ils gèrent les discussions et prennent les décisions, » a ainsi commenté The Special One.