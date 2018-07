Après avoir fait toutes ses classes du côté d’Arsenal, Jack Wilshere débarque du côté de West Ham, voisin des Gunners. Il a signé un contrat de 3 ans avec les Hammers, arrivant libre de tout contrat.

Interrogé sur le site officiel du club, le milieu de terrain international anglais de 26 ans était bien évidemment heureux après sa signature. « Ça fait du bien. Beaucoup de gens savent que j’ai un lien particulier avec ce club qui grandit. Les gens auront vu la photo de moi dans un tee shirt de West Ham et j’ai de bons souvenirs de mon enfance en supportant ce club, en les regardant à Upton Park. »

West Ham United are delighted to confirm the signing of Jack Wilshere on a three-year contract !https://t.co/ypuibbsrUM

— West Ham United (@WestHamUtd) 9 juillet 2018