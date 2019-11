Rien ne va plus entre la Fédération espagnole de Football et la Ligue. Alors que Javier Tebas, le président de la Liga, souhaite organiser un match aux États-Unis, à Miami plus exactement, la justice vient de donner raison à la Fédération a annoncé la RFEF dans un communiqué.

En effet, la Ligue souhaitait que la rencontre entre Villarreal et l’Atlético de Madrid se joue à Miami afin d’exporter le championnat mais le 12e tribunal de commerce de Madrid a confirmé que celle-ci dépendait de la Fédération et qu’elle ne pouvait prendre ce genre de décision. La RFEF demande réparation du coût de la procédure judiciaire et appelle à la démission du président de la Ligue, Javier Tebas.