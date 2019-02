Présent ce jeudi en conférence de presse avant la réception de l’En Avant de Guingamp (vendredi à 21h, à suivre en direct sur notre site), Bruno Genesio a accepté d’aborder son avenir. Cette semaine, le président de l’Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas avait précisé que son entraîneur serait fixé d’ici fin mars sur son avenir. Une annonce qui a réjoui le principal protagoniste qui va donc bientôt être fixé sur son sort.

« Je suis plus serein depuis ce début d’année, je suis satisfait et content qu’il ait entendu ce que je souhaitais. C’est important aussi pour le club et notre manière de travailler. En dehors de l’aspect contractuel, ce qui est le plus important c’est de travailler, d’atteindre les objectifs, et la confiance que l’on ressent l’un envers l’autre. Je ressens cette confiance réciproque entre nous. Quel que soit ce qui se passe d’ici fin mars, rien ne changera par rapport à tout ça. La pression est toujours présente à Lyon, dans le bilan sportif et financier du club, on aime ça, on vit avec ça. Sinon on ne fait pas ce métier. On fait ce métier car on a des objectifs de plus en plus élevés, c’est ce qui nous nourrit. Je n’ai jamais douté de la confiance du comité d’administration et de gestion. Je n’ai jamais eu de doute sur leur confiance, je suis satisfait que cela se soit bien passé et que tout le monde soit content des résultats sportifs et financiers. J’ai rencontré tout le monde de manière informelle, le président m’a appelé mardi matin pour me dire "ça serait bien que tu viennes sur la fin du conseil pour venir échanger". J’ai accepté, c’était informel, c’était imprévu, » a expliqué le technicien lyonnais.