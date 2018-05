Si l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille ne se sont pas ménagés ces derniers jours via médias interposés, Bruno Genesio a mis de côté cette passe d’armes entre les deux clubs. Interrogé en conférence de presse sur la décision de la LFP d’avancer la rencontre entre Guingamp et l’OM pour cause de finale de Ligue Europa, l’entraîneur lyonnais a salué l’initiative de la Ligue.

« Je trouve que la décision de la LFP est logique. Cela permet de mettre Marseille dans les meilleures dispositions pour préparer sa finale. C’est logique pour le football français. Je précise d’ailleurs que j’étais pour l’OM avant le match de Salzbourg, c’est bien de ne pas l’oublier, » a ainsi confié Genesio.