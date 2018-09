Ex-sélectionneur de la Belgique (2012-2016), Marc Wilmots a été invité à parler de la recrue de l’Olympique Lyonnais, Jason Denayer, dans L’Équipe. Un joueur qu’il a bien connu avec les Diables Rouges. Dans cet entretien, il n’hésite pas à comparer le néo-Gone au capitaine belge, Vincent Kompany, défenseur de Manchester City.

« Il a un plus gros potentiel technique que Kompany. Sa qualité première, c’est sa vitesse. Il a la puissance et une technique très propre. Il peut encore améliorer son jeu de tête défensif, mais n’est pas mauvais pour autant, il a un bon jump même s’il ne sera pas Virgil Van Dijk en raison de sa taille ( 1,84 m). Pour le reste, il a tout. C’est le nouveau Kompany, sans le côté leader charismatique. » Denayer retrouvera son ancien club et Kompany ce soir, à 21 heures, à l’Etihad Stadium, pour la première journée de Ligue des Champions entre l’OL et les Citizens (à suivre sur notre live commenté).