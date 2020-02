On le sait, Marcelo a vécu des moments compliqués avec les supporters de l’Olympique Lyonnais. Des tensions qui se sont estompées en fin de match après le succès de l’OL à Bordeaux début janvier. Une réconciliation entre les deux parties, qui permet au défenseur central brésilien d’évoluer en toute sérénité. L’intéressé est d’ailleurs revenu sur cette période délicate face aux médias. Une prise de parole appréciée par son entraîneur Rudi Garcia.

« C’est bien qu’il vienne s’expliquer devant vous. C’était une conférence de presse profonde et intéressante. Ce n’était pas facile pour lui, tout est bien qui finit bien comme on dit. Pour Marcelo on a l’impression que c’est rentré dans l’ordre depuis Bordeaux. Comme nous ne sommes pas riches en défense centrale, c’est bien d’avoir Marcelo avec 100% de confiance. Marcelo a retrouvé la confiance, un environnement où il est heureux d’évoluer désormais. Il a toujours été influent sur le groupe. C’est la grinta personnalisée Marcelo, dès qu’il faut parler d’envie de gagner j’évoque son cas. Il y a toujours des exemples concrets sur le don de soi. On a besoin d’exemple à l’intérieur du vestiaire, Marcelo fait partie de ses exemples, » a analysé l’entraîneur de l’OL. Pour la réception de Strasbourg dimanche, Rudi Garcia retrouve d’ailleurs son défenseur central après sa suspension.