L’Olympique de Marseille reçoit Angers au Stade Orange Vélodrome à 17h. L’occasion pour Rudi Garcia et ses troupes de poursuivre sur leur belle lancée et pourquoi pas rejoindre Monaco et Saint-Etienne à la première place. Après deux journées, les Olympiens sont installés en haut du classement de la Ligue 1 avec deux victoires en deux matches.

Pour cette rencontre, l’entraîneur phocéen a titularisé la dernière recrue Jordan Amavi, en lieu et place de Patrice Evra. Mais il a également fait plusieurs changements par rapport au déplacement à Nantes. Bouna Sarr suppléé Hiroki Sakai sur le côté droit de la défense. Zambo-Anguissa intègre le milieu, alors que Maxime Lopez prend place sur le banc. Devant, N’Jie est préféré à Germain. Dimitri Payet, blessé aux ischio-jambiers lors de la première journée face à Dijon, est lui toujours absent.

Les compositions d’équipes

Le onze marseillais : Mandanda - Sarr, Rami, Rolando, Amavi - Luiz Gustavo, Zambo-Anguissa, Sanson - Thauvin, Ocampos, N’Jie

Le onze angevin : Letellier - Manceau, Pavlovic, Thomas, Andreu - Santamaria - Fulgini, Coulibaly, Mangani, Toko Ekambi - Crivelli

Suivez l’intégralité de la rencontre sur notre live commenté.