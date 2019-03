Le président de l’Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud, peut se frotter les mains. L’arrivée de Mario Balotelli cet hiver, qu’il avait fortement espéré depuis l’été dernier, a complètement changé le visage de l’OM, qui enchaîne les bonnes performances (malgré une défaite récente contre le PSG 3-1). Et le dirigeant olympien a indiqué qu’il était très satisfait par le transfert du Transalpin : « C’est vrai que j’y ai cru dès le début, a confié Eyraud au Dauphiné libéré. Même Frank McCourt est quelqu’un qui croyait beaucoup à ce type de profil à ce moment-là de la saison, même si on aurait aimé le voir venir plus tôt. »

« Oui, on est satisfait de voir son rendement, a continué le président de l’OM. La façon dont il a été accepté dans le groupe et la façon dont il s’est intégré par ses actes, son attitude, son comportement sur le terrain. Maintenant, on va attendre la fin de la saison pour tirer un bilan de cette expérience. En tout cas, je suis extrêmement heureux, à titre personnel, de le compter parmi nous aujourd’hui. » Reste maintenant à savoir si la belle idylle entre Balotelli et Marseille se prolongera au-delà de cet été.