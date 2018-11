Arrivé définitivement à l’Olympique de Marseille lors de l’été 2015 après quelques mois en prêt, Lucas Ocampos est désormais un membre important au sein du club phocéen, après avoir été prêté une saison au Genoa et à l’AC Milan (2016-2017). Et avant la rencontre face à Montpellier, l’ailier argentin est revenu sur sa progression sous les ordres de Rudi Garcia.

« C’est vrai qu’avec Rudi, j’ai trouvé ma place, je joue beaucoup et ça me rend très heureux aussi, car lorsque je suis arrivé en France, je n’avais pas beaucoup de temps de jeu comme l’an passé ou encore cette année. Je pense que les efforts et le travail que je fais chaque jour payent. L’entraîneur le reconnaît en me titularisant à chaque fois », a déclaré le joueur de 24 ans dans un entretien accordé à BeIn Sports.