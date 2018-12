En délicatesse à l’OGC Nice, Mario Balotelli n’a pas inscrit le moindre but cette saison, malgré ses 10 matches de Ligue 1 joués. Alors que son contrat avec les Aiglons se termine en juin prochain, l’attaquant italien pourrait quitter le Gym dès cet hiver, ce que n’a pas exclu le président du club azuréen Jean-Pierre Rivère. Si les rumeurs parlent d’un départ vers la Fiorentina, un transfert chez le voisin l’Olympique de Marseille est de retour dans les tuyaux.

Un transfert qui n’est pas du goût de l’ancien Olympien, Habib Beye. Consultant sur Canal+, il ne voit pas d’un très bon œil cette éventuelle arrivée. « Le retour du dossier Balotelli, pas sûr que ce soit une bonne idée. Je ne pense pas que ce soit un mec capable de transcender le groupe. Ce n’est pas un joueur qui bonifie votre collectif. Il est catalogué comme un très grand joueur, mais moi je ne le vois pas comme ça. Quand on marque que 17 buts maximum dans un championnat, on n’est pas une star européenne. Je ne suis pas sûr qu’il soit le bon choix pour l’OM », a-t-il livré sur le plateau du Canal Football Club. On en saura plus sur ce dossier après l’ouverture du mercato hivernal, le 1er janvier prochain.