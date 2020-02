Suite de la 26e journée de Ligue 1 ce samedi après-midi avec cette rencontre à l’Orange Vélodrome entre l’Olympique de Marseille (2e, 52 points) et le FC Nantes (13e, 34 unités). Invaincus en championnat depuis fin octobre, les Phocéens vont tenter d’enchaîner devant leur public pour consolider leur seconde place. Les Canaris, eux, ont pour objectif de mettre fin à une série de six matches sans succès toutes compétitions confondues.

Côté phocéen, André Villas-Boas opte pour un 4-3-3 et ne réalise qu’un seul changement par rapport au match face au LOSC (2-1). De retour de blessure, Payet retrouve sa place dans le couloir gauche, alors que Sarr bascule en tant que latéral droit en l’absence de Sakai. En face, Christian Gourcuff aligne un 4-2-3-1 et change deux joueurs suite au nul contre Metz (0-0). Blas et Limbombe intègrent le onze de départ.

Les compositions officielles

OM : Mandanda - Sarr, Alvaro, Caleta-Car, Amavi - Rongier, Kamara, Sanson - Germain, Benedetto, Payet

Nantes : Lafont - Appiah, Girotto, Pallois, C. Traoré - Abeid, Louza - Bamba, Blas, Limbombe - Simon