À l’image de l’OM, Dimitri Payet est dans le dur en ce moment. Le milieu offensif et capitaine garde la confiance de son entraîneur malgré des performances décevantes. En conférence de presse, il a reçu le soutien de son coach. Rudi Garcia a loué le caractère du joueur toujours très combatif et volontaire.

« Je ne regrette à aucun moment de l’avoir nommé capitaine. Ce n’est facile pour personne ces derniers temps. Personne n’est assuré d’avoir sa place dans l’équipe. En début de saison, lui et Flo (Thauvin) ont tenu l’équipe à bout de bras. Il a une bonne analyse des choses. Il a grandi, mûri. Ce qui est vraiment bien avec ces garçons de cette trempe-là, c’est qu’ils prennent leurs responsabilités. OK il y a eu le penalty (manqué contre Strasbourg en Coupe de la Ligue le 19 décembre dernier, ndlr) mais il y est allé. Il a eu le caractère pour aller tirer le deuxième (durant la séance de tirs au but contre Strasbourg, Payet a à nouveau raté sa tentative, ndlr) sinon on ne l’aurait pas fait venir à l’OM. »