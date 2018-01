Alors que l’arrivée d’Alexis Sanchez à Manchester United ne fait plus l’ombre d’un doute, Pep Guardiola s’est exprimé sur le dossier en conférence de presse. L’entraîneur catalan a confirmé le dénouement prochain du transfert tout en souhaitant le meilleur à l’attaquant chilien : « Ce que je sais en ce moment, c’est qu’Alexis est un joueur d’Arsenal et je pense qu’il ira à United donc félicitations à tous les deux et bonne chance. Mon opinion sur Alexis reste identique, je lui souhaite tout le meilleur. »

Durant les négociations, Manchester City a longtemps été placé en pole position pour rapatrier le joueur qui arrivait en fin de contrat à Arsenal. L’arrivée du rival United dans les négociations a complètement fait basculer la balance. Alors que le divorce semblait consommer avec les Gunners, l’attaquant (22 matches, 8 buts) devrait donc rapidement s’engager avec les Red Devils.

