Comme les deux équipes de Manchester, Arsenal disputait ce soir un match en retard comptant pour la 31e journée de Premier League. Sur la pelouse de Wolverhampton, promu qui truste la première partie de tableau - mais connaît quelques difficultés depuis son incroyable élimination en demi-finale de la FA Cup - les Gunners se devaient de réagir après leur déconvenue à l’Emirates, dimanche, face à Crystal Palace 2-3). La qualification pour la prochaine édition de la Ligue des champions était en jeu.

Au Molineux Stadium, le premier acte virait au cauchemar pour les Gunners, privés de Pierre-Emerick Aubameyang, malade. D’un sublime coup franc, Ruben Neves trompait la vigilance de Bernd Leno pour mettre en orbite les Wolves (1-0, 28e). Et sur un corner joué à deux, Jonny profitait d’un mauvais alignement de la défense, couplée à une sortie hasardeuse du gardien allemand, pour trouver la tête de Matt Doherty, qui doublait la mise (2-0, 36e). Juste avant la pause, Diogo Jota enfonçait le clou, profitant d’une mauvaise passe de Xhaka pour remonter le ballon dans le camp d’Arsenal, éviter le mauvais jaillissement de Koscielny et tromper Leno, une nouvelle fois fautif, d’un tir croisé du pied gauche (3-0, 45e+2). À la pause, Wolverhampton menait 3-0. Une première dans l’histoire du club, en Premier League. En seconde période, la réduction du score de Sokratis, de la tête sur un corner de Granit Xhaka (3-1, 80e), ne suffisait pas au bonheur des Londoniens. Avec cette deuxième défaite de rang, la troisième sur ses quatre derniers matches, Arsenal hypothèque grandement ses chances de qualification pour la Ligue des champions. A trois journées de la fin de la saison, cinquièmes les Gunners (66 pts) sont à un point de Chelsea (67 pts) et quatre de Tottenham (70 pts). Plus maîtres de leur destin, ils se déplaceront à Leicester lundi, avant de recevoir Brighton le week-end prochain, puis de conclure leur saison sur la pelouse de Burnley.