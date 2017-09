La Premier League vient de décerner les titres de meilleur joueur et meilleur entraîneur pour le mois d’août. Sur le terrain, c’est Sadio Mané qui a été élu. Le Sénégalais de Liverpool affiche en effet un bilan de 3 buts marqués en 3 matches !

Sur le banc, c’est David Wagner qui a été distingué. Le manager d’Huddersfield Town, promu dans l’élite anglaise, récolte là les fruits des résultats des excellents résultats de son équipe (2 victoires et 1 nul en 3 journées).

Congrats to @htafcdotcom's David Wagner on winning August's Barclays Manager of the Month Award. What a start to life in the @premierleague ! pic.twitter.com/jAEJaKz8QG

— Barclays Football (@BarclaysFooty) 8 septembre 2017