Alors qu’aucun accord n’a encore été trouvé en Angleterre pour la baisse du salaire des joueurs de Premier League, l’agent de Mesut Özil, le Dr Erkut Sogun, encourage les acteurs du football anglais à s’opposer à cette mesure. Le représentant du football turc pense savoir quelle est la meilleure solution à prendre. Lors d’un webinaire sur la Football Business Academy, il a soumis qu’un report des versements de salaire à une date ultérieure serait bénéfique à tout le monde.

« C’est quelque chose que les joueurs et les clubs peuvent convenir rapidement, donc les clubs savent qu’ils n’auront pas de problèmes de trésorerie et continueront pendant les trois prochains mois. Un report est une protection pour tout le monde », s’est-il justifié. Son avis n’a cependant aucun poids dans la balance. Les agents de joueur ne sont pas consultés et selon le Dr Erkut Sogun, c’est une erreur indéniable.