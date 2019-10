Révélation de la pré-saison au Paris Saint-Germain, Adil Aouchiche (17 ans) surfe sur son bon début d’exercice (titulaire contre Metz, 0-2) pour s’envoler au Brésil pour le Mondial U17 avec l’équipe de France. Mais le jeune milieu offensif est en fin de contrat en juin prochain avec les Rouge et Bleu et espère continuer sa progression dans son club formateur.

« On progresse vite à côtoyer les meilleurs joueurs du monde. Ensuite, j’espère aussi grappiller du temps de jeu. Mais, cela ne me dérange pas d’aller aider les U19 ou disputer la Youth league, explique le titi dans les colonnes du Parisien. Tant que je joue, moi ça me va ! Il y a des discussions… Moi, je suis très bien au PSG. »